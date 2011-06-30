В Ленобласти начнут делать удобрение из ила по инновационным технологиям

Эту технологию будут использовать на очистных сооружениях.

Инновационную технологию по переработке ила в удобрения будут использовать на очистных сооружениях в Ленинградской области. Где именно — выберет региональный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.

Ленинградская область планирует использовать передовые технологии переработки ила, которые были разработаны в Вологде, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. В настоящее время обсуждается место для реализации пилотного проекта.

Технология особенно полезна для "Леноблводоканала" и его канализационных очистных сооружений. Отмечается, что после всех этапов очистки сточных вод остаются иловые осадки. С этой технологией их смогут преобразовать в безопасное удобрение. В России до этого не существовало подобных технологий.

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