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Правительство выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса

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Большая часть выделенных средств пойдет на экспедиционные исследования водных биоресурсов.

Правительство России выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, большая часть выделенных средств пойдет на экспедиционные исследования водных биоресурсов. Мишустин подчеркнул, что эта работа необходима для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова, а также подготовки рекомендаций, направленных на обеспечение вылова, необходимого для стабильной работы рыбохозяйственной отрасли.

Ранее мы сообщали, что Мишустин считает нужным использовать инновации в энергоснабжении по всей РФ.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, рыбохозяйственный комплекс
Категории: Лента новостей, Новости России,

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