Правительство выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса

Правительство России выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, большая часть выделенных средств пойдет на экспедиционные исследования водных биоресурсов. Мишустин подчеркнул, что эта работа необходима для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова, а также подготовки рекомендаций, направленных на обеспечение вылова, необходимого для стабильной работы рыбохозяйственной отрасли.
Ранее мы сообщали, что Мишустин считает нужным использовать инновации в энергоснабжении по всей РФ.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все