Правительство выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса

Большая часть выделенных средств пойдет на экспедиционные исследования водных биоресурсов.

Правительство России выделило более 700 млн рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, большая часть выделенных средств пойдет на экспедиционные исследования водных биоресурсов. Мишустин подчеркнул, что эта работа необходима для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова, а также подготовки рекомендаций, направленных на обеспечение вылова, необходимого для стабильной работы рыбохозяйственной отрасли.

Ранее мы сообщали, что Мишустин считает нужным использовать инновации в энергоснабжении по всей РФ.

Видео: Правительство России