Мишустин считает нужным использовать инновации в энергоснабжении по всей РФ

Глава кабмина рассказал о возможностях ПАО "Россетей".

Инновационные решения в сфере энергетического снабжения важно использовать по всей территории страны, включая регионы Донбасса и Новороссии. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин во время рабочей встречи с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым в Москве. Чиновник объяснил коллеге, что глава государства Владимир Путин уделяет самое пристальное внимание вопросам, связанным с повышением уровня надежности всего электросетевого комплекса.

Важно, чтобы все инновационные решения и технологии, которые сегодня вы разрабатываете, в том числе программное обеспечение, использовались также и в наших новых регионах - в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров подчеркнул, что ПАО "Россети" остается крупнейшей отечественной компанией с огромной инфраструктурой. Речь идет о работе полмиллиона подстанций, а также 2,5 миллионов километров линий различного напряжения. При этом в штате находятся 230 тысяч сотрудников.

"Россети" ведут работу по обновлению электросетевого комплекса новых регионов.

Фото и видео: Правительство России