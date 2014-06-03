Школа для будущих мам с нарушениями слуха откроется в Петербурге

Этот проект осуществляется в стенах Родильного дома №10.

В Петербурге стартовал уникальный всероссийский проект "Мы вас слышим", предназначенный для беременных женщин с нарушением слуха. Программа направлена на оказание комплексной медико-социальной помощи будущим матерям, испытывающим проблемы со слухом. В дополнение к проекту создана специальная школа материнства, где будущие мамы смогут пройти подготовку к предстоящим родам, освоить основы ухода за младенцами и научиться оказывать первую медицинскую помощь на практических занятиях.

Этот проект осуществляется в стенах Родильного дома №10, где начиная с 2023 года функционирует услуга профессиональной сурдоперевода, создаются специализированные видеоролики с субтитрами и медицинским переводом, а также обустроен родильный зал, где роды принимают несколько врачей одновременно. За два года существования программы более сотни женщин с проблемами слуха уже родили здоровых малышей и находятся под постоянным наблюдением специалистов.

Одна из участниц проекта, Нина Екимова, недавно пополнила семью очередным ребенком, став матерью в 11-й раз. Такое событие подчеркивает важность поддержки и внимания, уделяемой городу семьям с особыми потребностями.

Глава исполнительной власти города Наталья Чечина подчеркнула значение поддержки семей с детьми, заявив, что бюджет города ежегодно выделяет значительные средства на реализацию проектов помощи многодетным семьям. В 2025 году поддержка семей обойдется городскому бюджету в 39 млрд рублей. По словам вице-губернатора, городские власти активно реагируют на запросы семей, развивая и совершенствуя существующие меры поддержки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут расширить использование маткапитала на покупку мебели и техники.

Фото: Pxhere