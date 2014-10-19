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В Петербурге заметили широконоску
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В Петербурге заметили широконоску

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Этот вид занесен в Красную книгу города.

В Петербурге заметили утку с широким клювом, рассказал биолог Павел Глазков 6 декабря. 

Научное название птицы – широконоска, ее клюв почти в два раза шире, чем у кряквы. При этом размер пернатой, напротив, заметно меньше. Их можно отличить также по блестящему цветному участку оперения на крыле: у кряквы он синего цвета, а у широконоски – ярко-зеленого. 

Мне удалось встретить самку этой утки, а вот ее самец – селезень – необычайно наряден. Если посчастливится хоть раз его увидеть, уж точно ни с кем не перепутаете! Глаза янтарно-желтые, голова и шея темно-зеленые, грудь белоснежная, брюхо ярко-коричневое. 

Павел Глазков, биолог 

Широконоска – редкая для города на Неве птица. Этот вид занесен в Красную книгу Петербурга. 

Ранее на Piter.TV: в районе Ладожского озера замечена ястребиная сова. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: павел глазков, широконоска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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