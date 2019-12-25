Шестиклассница из Петербурга отравилась этанолом и попала в реанимацию

Девочка находится в тяжелом состоянии.

В четверг, 2 ноября, от дома по улице Смолячкова была госпитализирована 12-летняя школьница с острым отравлением этанолом. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка находится в тяжелом состоянии, её поместили в реанимацию.

Известно, что пострадавшая учится в шестом классе, проживает с 33-летней матерью и пятилетним братом отдельно от отца.

Семья девочки не полная, на профилактическом учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге годовалый мальчик отравился жидкостью из диффузора.

Фото: Piter.TV