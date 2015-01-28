В Петербурге годовалый мальчик отравился жидкостью из диффузора

Ребёнка госпитализировали в больницу с отравлением мыльным раствором и эфирным маслом.

В Петербурге годовалый мальчик выпил жидкость из диффузора и попал в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 2 октября в квартире дома по Комендантскому проспекту годовалый мальчик по недосмотру взрослых выпил неизвестное количество жидкости для диффузора, в составе которого были эфирные масла.

Ребёнка госпитализировали в больницу с отравлением мыльным раствором и эфирным маслом. Проводится проверка.

Ранее трехлетняя петербурженка отравилась БАДом со вкусом "Тутти-фрутти".

Фото: unsplash