Ленинградский зоопарк показал шершавохвостого кенийского удавчика

Вид змеи достигает длины от 0,5 до 1 метра.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 26 декабря показали шершавохвостого кенийского удавчика.

Вид змеи достигает длины от 0,5 до 1 метра, у него уплощенная голова, маленькие глаза, при этом массивное туловище. А окраска может быть от оранжевой до темно-желтой с темно-коричневыми пятнами, которые образуют зигзагообразный рисунок на спине.

Удавчики в дикой природе обитают в сухих степях, полупустынях и каменистых предгорьях Пакистана, Индии и Шри-Ланки, ведут наземный образ жизни. Едят мелких млекопитающих, птиц и ящериц.

Эти змеи являются живородящими: с мая по февраль самка рожает от 6 до 12 детенышей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали, как бородатая агама делает зарядку.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка