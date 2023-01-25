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В Ленинградском зоопарке показали, как бородатая агама делает зарядку

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Ящерица нередко проводит время под своей лампой.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 24 декабря показали, как бородатая агама делает зарядку. 

Ящерица нередко проводит время под своей лампой. Получение дозы тепла должно проходить в комфорте и удобстве, для чего нужно найти лучшую позу. В ее поисках агама умудряется позаниматься йогой. 

Всего несколько "простых" упражнение и удобная поза найдена. Не забывайте и вы о физкультминутке! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее зоопарк показал сонных генет. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: агама, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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