В Ленинградском зоопарке показали, как бородатая агама делает зарядку

Ящерица нередко проводит время под своей лампой.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 24 декабря показали, как бородатая агама делает зарядку.

Ящерица нередко проводит время под своей лампой. Получение дозы тепла должно проходить в комфорте и удобстве, для чего нужно найти лучшую позу. В ее поисках агама умудряется позаниматься йогой.

Всего несколько "простых" упражнение и удобная поза найдена. Не забывайте и вы о физкультминутке! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее зоопарк показал сонных генет.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка