В Ленинградском зоопарке показали, как бородатая агама делает зарядку

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 24 декабря показали, как бородатая агама делает зарядку.
Ящерица нередко проводит время под своей лампой. Получение дозы тепла должно проходить в комфорте и удобстве, для чего нужно найти лучшую позу. В ее поисках агама умудряется позаниматься йогой.
Всего несколько "простых" упражнение и удобная поза найдена. Не забывайте и вы о физкультминутке!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее зоопарк показал сонных генет.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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