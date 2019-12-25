Ленинградский зоопарк показал сонных генет

Эти хищники живут преимущественно в тропических лесах, в зарослях кустарников или высокой траве.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 23 декабря показали сонных пятнистых генет: когда начинался рабочий день, они уже ложились спать, поскольку являются ночными обитателями Южной Африки.

Отмечается, что эти хищники живут преимущественно в тропических лесах, в зарослях кустарников или высокой траве. Скрытные животные, извиваясь, как змея, ловко скрываются и становятся совершенно незаметными.

Чтобы увидеть генет в Зоопарке не во время сна, стоит приходить вечером, когда они только просыпаются. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали "змею-единорога".

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка