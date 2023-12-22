Шеринг катеров в Петербурге и Ленобласти запустят в мае

При запуске приложения для аренды будут доступны более 100 водных велосипедов и свыше 200 катеров с капитанами.

Компания "Капитаны" готовится запустить мобильное приложение по аренде маломерного водного транспорта AnyCaps в Петербурге и Ленинградской области в мае 2024 года. Как сообщает "Ъ-СПб" со ссылкой на владельца компании Романа Жарикова, инвестиции на начальном этапе проекта составили 15 млн рублей.

Жариков заявил, что компания планирует приобрести свой флот и за три года охватить 25% рынка туристической аренды в двух регионах. При запуске приложения для аренды будут доступны более 100 водных велосипедов и свыше 200 катеров с капитанами. Стоимость аренды катера в среднем составит от 4 тыс. рублей в час, однако в зависимости от уровня судна цена может достичь 50 тыс. рублей за час.

Водный транспорт будет оснащён спасательными жилетами и датчиками для сбора данных о поездке и отслеживания перемещения пользователя. Для аренды необходимо иметь специальное оборудование и подтвердить его наличие фотографиями перед началом поездки. В случае чрезвычайной ситуации автоматически отправляется сигнал о помощи ближайшим катерам или в государственную инспекцию по маломерным судам МЧС РФ.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошёл в топ-10 российских регионов по динамике рынка труда.

Фото: СПб ЛО МВД России на водном транспорте