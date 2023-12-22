Петербург вошёл в топ-10 российских регионов по динамике рынка труда

Лидером по абсолютному приросту числа занятых также стало Подмосковье, где число работников увеличилось на 560 тыс.

Петербург заняла десятую строчку в рейтинге российских регионов по темпам развития рынка труда, согласно информации "РИА Новости".

Количество занятых людей в городе за год увеличилось на 172,7 тыс. человек, что составляет 5,7% роста. При этом процент безработных в последнем квартале 2023 года составил 2,5%. В целом по стране уровень безработицы в прошлом году достиг нового исторического минимума, упав с 3,7% в 2022 году до 2,9% в 2023 году. Количество занятых увеличилось в 52 регионах и уменьшилось в 33. В общей сложности прирост составил 2,1 млн человек, что в пять раз больше, чем общее сокращение.

Лидером по абсолютному приросту числа занятых также стало Подмосковье, где число работников увеличилось на 560 тыс. В тройку лидеров также вошли Краснодарский край (+174 тыс.) и Петербург (+172 тыс.). Незначительно меньший прирост показали Москва (+89,6 тыс.), Ростовская область (+73,7 тыс.) и Ленинградская область (+70,1 тыс.).

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть попала в десятку российских регионов по качеству образования.

Фото: Piter.TV