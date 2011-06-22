"Шашлычные дроны" не будут шпионить за россиянами на природе

Они предназначены только для предупреждения очагов возгорания.

Беспилотные аппараты, оснащенные тепловизорами для отслеживания очагов возгорания в лесах, не будут следить за россиянами, которые захотят отметить майские праздники на природе, – сообщают РИА Новости со ссылкой на юриста Олега Черкасова.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появлялась информация о том, что МЧС с помощью беспилотников будут разыскивать и штрафовать людей, которые захотят пожарить шашлыки в неположенных местах. Впрочем, юрист Олег Черкасов утверждает, что такое в министерстве на самом деле не предусмотрено, тем более на частной территории граждан.

Фиксация нарушений правил противопожарного режима с дронов выглядит неоднозначно с точки зрения законодательства и соблюдения гражданских прав населения. Несмотря на то, что сама съемка имеет законные цели, процесс может затрагивать права граждан на неприкосновенность частной жизни. Олег Черкасов, юрист

Ранее на Piter.TV: Россияне рассказали о чарующих свойствах шашлыка.

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