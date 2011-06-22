Россияне рассказали о чарующих свойствах шашлыка

И, в частности, о том, готовы ли они поехать на дачу для первого свидания с потенциальным партнером.

На носу майские праздники – время шашлыков, поездок за город и, возможно, неплохой период для... свиданий. Сервис "Мамба" провел опрос среди граждан и выяснил, подходит ли начало мая для романтики. Данными статистики поделились в "Вечернем Петербурге".

Пока городские романтики грезят о дальних странах, большинство петербуржцев мечтают о простых радостях — вырваться за город с мангалом, бутылочкой хорошего вина и приятной компанией. Большая часть мужчин (88%) убеждены: майские выходные словно созданы для свиданий под открытым небом. Ещё 10% отметили, что согласятся, только если будет мясо на огне. Сервис "Мамба"

Женщины не одобряют мужского порыва. Лишь 45% из них считают майские праздники подходящим временем для романтики. Половина опрошенных дам, впрочем, готова признать, что запах шашлыка действует на них "магически". Еще лучше, когда мясо готовит симпатичный мужчина. С таким набором можно обойтись даже без вина, считает 24% опрошенных. 13% женщин к шашлыку оказались равнодушны.

Почти треть мужчин в свою очередь отметили, что залог хорошего шашлыка – это хорошая компания, а еще 32% – что шашлык просто поднимает им настроение. Остальные 27% открыто признали, что запах мяса на огне производит на них возбуждающий эффект. 8% ответили, что аромат шашлыка никакого эффекта не производит.

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