СФР потратил более 825 млрд рублей на соцвыплаты в Петербурге и Ленобласти

За год общее количество предоставляемых отделением соцуслуг достигает 14 млн единиц.

В отделении Социального фонда России по Петербургу и Ленинградской области подвели итоги объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. За 4 года получилось значительно повысить качество и доступность соцуслуг, а также внедрить цифровые сервисы и расширить меры государственной поддержки.

За год общее количество предоставляемых отделением услуг достигает 14 млн единиц. Расходы бюджета на все виды выплат составили более 825 млрд рублей.

Главное наше достижение, что от года к году в Петербурге и Ленобласти растет главный показатель работы Соцфонда – индекс удовлетворенности клиентов. Константин Островский, управляющий отделением Соцфонда

Свыше 1,9 млн человек получают пенсии, почти 714 тыс. жителей – федеральные льготники и 81 тыс. человек – получатели технических средств реабилитации. Кроме того, насчитывается 13 тыс. получателей выплат по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям.

Ранее мы рассказывали о том, что Соцфонд будет запрашивать данные о стаже через цифровую платформу.

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