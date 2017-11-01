Жители Петербурга и Ленобласти направляют около 2 тыс. заявлений в день на назначение семейной выплаты

В список получателей внесли свыше 14,5 тыс. работающих родителей.

Социальный фонд России по Петербургу и Ленинградской области ежедневно обрабатывает около 2 тыс. заявлений на назначение семейной выплаты. Речь идет о семьях с двумя и более детьми. Меру поддержки ввели с 1 июня.

В список получателей внесли свыше 14,5 тыс. работающих родителей. Решения по заявлениям выносят максимум за четыре рабочих дня в порядке очереди. Причиной увеличения срока рассмотрения может стать нехватка необходимых документов: это 1,5% от всех обращений. Какие-то заявления получают отрицательное решение. Самая частая причина отказа – несоответствие требованиям, прописанным в законодательстве о назначении выплаты. В большинстве случаев местные жители не учитывают превышение среднедушевого дохода семьи и наличие движимого и недвижимого имущества сверх установленной нормы.

Заявления на ежегодную семейную выплату принимаются до 1 октября. Подать их можно через "Госуслуги", отделения Соцфонда и МФЦ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти около 43 тыс. медиков получают спецвыплату от СФР.

Фото: pxhere