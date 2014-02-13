В петербургском Роспотребнадзоре перечислили сезонные ягоды и фрукты августа

Брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник – настоящие суперфуды месяца.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили сезонные ягоды и фрукты августа.

В рационе обязательно должны быть персики, абрикосы, нектарины: они богаты витаминами и минералами, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и волос и нормализуют пищеварение. Кроме того, в этом месяце стоит употреблять виноград, сливы, яблоки, груши, инжир, поскольку плоды являются источниками витаминов, антиоксидантов и клетчатки, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и защищают организм от старения и болезней. Арбуз и дыня содержат витамины, минералы и антиоксиданты, утоляют жажду, способствуют улучшению общего состояния.

А вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник – настоящие суперфуды августа. В них – богатейший комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, эти ягоды благотворно влияют на все системы организма.

Витаминные чемпионы конца лета (созревают к концу месяца): клюква – мощное противовоспалительное, мочегонное и антимикробное действие. Богата витамином С. Облепиха улучшает обмен веществ и состояние кожи. Настоящий природный эликсир! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: петербуржцам объяснили, как правильно выбирать головной убор в жару.

Фото: pxhere