В петербургском Роспотребнадзоре перечислили сезонные ягоды и фрукты августа

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили сезонные ягоды и фрукты августа.
В рационе обязательно должны быть персики, абрикосы, нектарины: они богаты витаминами и минералами, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и волос и нормализуют пищеварение. Кроме того, в этом месяце стоит употреблять виноград, сливы, яблоки, груши, инжир, поскольку плоды являются источниками витаминов, антиоксидантов и клетчатки, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и защищают организм от старения и болезней. Арбуз и дыня содержат витамины, минералы и антиоксиданты, утоляют жажду, способствуют улучшению общего состояния.
А вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник – настоящие суперфуды августа. В них – богатейший комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, эти ягоды благотворно влияют на все системы организма.
Витаминные чемпионы конца лета (созревают к концу месяца): клюква – мощное противовоспалительное, мочегонное и антимикробное действие. Богата витамином С. Облепиха улучшает обмен веществ и состояние кожи. Настоящий природный эликсир!
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
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