  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском Роспотребнадзоре перечислили сезонные ягоды и фрукты августа
Сегодня, 10:46
109
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском Роспотребнадзоре перечислили сезонные ягоды и фрукты августа

0 0

Брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник – настоящие суперфуды месяца.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили сезонные ягоды и фрукты августа. 

В рационе обязательно должны быть персики, абрикосы, нектарины: они богаты витаминами и минералами, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и волос и нормализуют пищеварение. Кроме того, в этом месяце стоит употреблять виноград, сливы, яблоки, груши, инжир, поскольку плоды являются источниками витаминов, антиоксидантов и клетчатки, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и защищают организм от старения и болезней. Арбуз и дыня содержат витамины, минералы и антиоксиданты, утоляют жажду, способствуют улучшению общего состояния. 

А вишня, брусника, голубика, ежевика, малина и крыжовник – настоящие суперфуды августа. В них – богатейший комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, эти ягоды благотворно влияют на все системы организма. 

Витаминные чемпионы конца лета (созревают к концу месяца): клюква – мощное противовоспалительное, мочегонное и антимикробное действие. Богата витамином С. Облепиха улучшает обмен веществ и состояние кожи. Настоящий природный эликсир! 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам объяснили, как правильно выбирать головной убор в жару. 

Фото: pxhere 

Теги: роспотребнадзор, фрукты, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии