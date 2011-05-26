Петербуржцам объяснили, как правильно выбирать головной убор в жару

Специалисты советуют носить шляпы, кепки или платки для профилактики перегрева.

Специалисты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга рекомендовали гражданам не пренебрегать головными уборами в период аномально высоких температур. Как поясняют эксперты, прямое воздействие солнечных лучей на непокрытую голову создает дополнительную нагрузку на систему терморегуляции организма, что может привести к тепловому удару.

Для максимальной защиты следует отдавать предпочтение головным уборам из натуральных материалов, таких как хлопок. Оптимальным выбором станут изделия светлых оттенков с широкими полями, которые обеспечивают дополнительную защиту лица и ушей от ультрафиолетового излучения.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться. Речь идёт о Безымянном озере в Красносельском районе, а также о Верхнем Суздальском и Ольгинском прудах в Выборгском районе.

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