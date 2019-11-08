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Сезон капитального ремонта продолжается в Петербурге
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Сезон капитального ремонта продолжается в Петербурге

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Речь идет о работах по замене лифтов, инженерным сетям, кровлям и фасадам.

В Петербурге продолжается сезон капитального ремонта. Более 1 тыс. работ уже завершены или находятся в высокой степени готовности, рассказали в пресс-службе Смольного 3 июля. 

Речь идет о работах по замене лифтов, инженерным сетям, кровлям и фасадам. В 2024 году намерены провести свыше 3 тыс. видов работ на общую сумму более 35 млрд рублей. Основной источник финансирования работ – взносы горожан.

Также общая сумма бюджетной поддержки в 2024 году составила 8,5 млрд рублей. Эти средства направляются на замену лифтов и реализацию программы "Невский проспект". Всего по программе за несколько лет планируется отреставрировать 85 зданий. 

Пресс-служба Смольного

В исторических зданиях ведутся работа по изучению архивных и иконографических материалов, предварительная диагностика, подбор цвета и другое.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге реставрация Московских ворот завершится к 1 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: капитальный ремонт, реставрация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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