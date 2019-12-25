Сезон фонтанов начался в Петербурге

Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге официально начался сезон фонтанов, и большинство из них уже начали свою работу. В этом году в эксплуатацию запущены 96 фонтанов, включая фонтан "Слава" в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан "Маяк" в парке 300-летия Петербурга. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

С 1 мая к ним добавятся еще пять фонтанов, среди которых фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте. Запуск этих фонтанов немного задерживается из-за сложности инженерных решений и необходимости дополнительной подготовки оборудования.

Также 1 июня планируется запуск фонтана в Павловске на Госпитальной улице, который находился на реконструкции с октября 2025 года. Губернатор Александр Беглов отметил, что фонтаны являются важной частью облика и истории города. За последние годы было восстановлено более 60 фонтанов, которые долгое время не функционировали, включая фонтаны в Румянцевском саду и Итальянском саду.

Большинство фонтанов будут работать ежедневно с 9:00 до 22:00, а некоторые из них, такие как светомузыкальный фонтан в Петергофе и фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке, будут функционировать до 23:00. Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте будет открыт с 10:00 до 23:00. В этом сезоне жители и гости города смогут наслаждаться работой 102 фонтанов, из которых 115 находятся в ведении ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" получит 192 млн рублей на ремонт туалетов и фонтанов в Петербурге.

