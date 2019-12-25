В Петербурге с апреля по ноябрь нанесли 740 тыс. "квадратов" дорожной разметки

На проведение работ всего направили 1,153 млрд рублей.

В Петербурге завершили сезон дорожной разметки, сообщили в городском комитете по транспорту.

С апреля по ноябрь нанесли 740 тыс. "квадратов" разметки на 1,8 тыс. улицах. У образовательных учреждений обновили разметку 1.14.1-1.14.2 "Пешеходный переход", по 482 адресам обозначены парковочные места для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, восстановлено 15 тыс. "квадратов" разметки в зоне платной стоянки. На проведение работ всего направили 1,153 млрд рублей.

Дорожная разметка является одним из важнейших технических средств организации дорожного движения, которое информирует автомобилистов и пешеходов об установленных режимах движения. Она наносится белым, желтым и синим цветами.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе Ленобласти обновили участки трасс, ведущих к Синявинским высотам.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга