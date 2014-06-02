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В Кировском районе Ленобласти обновили участки трасс, ведущих к Синявинским высотам

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Дорожники лично проверили качество проведенных работ и проехали по обновленной дороге вместе с местным жителем, который поделился своими впечатлениями о преображении трассы.

По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Кировском районе отремонтировали два участка региональных дорог, ведущих к Синявинским высотам: один со стороны Мурманского шоссе, второй от Южного полукольца. Об этом сообщили сегодня в телеграм-канале дорожных служб региона.

Дорожники лично проверили качество проведенных работ и проехали по обновленной дороге вместе с местным жителем, который поделился своими впечатлениями о преображении трассы.

В результате ремонта обновлено свыше 8 км дорожного покрытия, нанесена разметка, установлены дорожные знаки и укреплены обочины.

Ранее мы сообщили о том, что концепцию создания детских площадок готовят в Ленобласти.

Видео: Telegram / Dorogi_lo

Теги: дорожники ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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