Концепцию создания детских площадок готовят в Ленобласти

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будут созданы крупные игровые зоны для старших детей.

Власти Ленинградской области планируют улучшить концепцию создания и содержания территорий для детского досуга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор Александр Дрозденко распорядился упорядочить соответствующую деятельность.

По словам главы региона, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будут созданы крупные игровые зоны для старших детей. Кроме того, продолжится благоустройство дворов по областной программе.

Дрозденко поручил комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и Центру компетенций предоставить в муниципалитеты итоги инвентаризации детских площадок, рекомендации по оснащению и обслуживанию, а также просчитать возможности финансирования через различные программы. Муниципальным образованиям, в свою очередь, следует определить, исходя из пожеланий местных жителей, сколько детских площадок и где нужно построить в ближайшие годы.