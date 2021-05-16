Дорожники Ленобласти готовятся к зиме

Дорожники уже заготовили 38 тысяч тонн соли, 153 тысячи кубометров песко-соляной смеси и 181 тысячу кубометров песка.

В Ленинградской области утвержден план мероприятий по подготовке дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ) к зимнему сезону. Для дорожников и строителей приобретается новая техника и противогололедные материалы. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило региональное правительство.

С января 2025 года в регионе начнет функционировать одно большое государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Ленавтодор", которое объединит все ДРСУ области. В настоящее время проводятся централизованные закупки запчастей и материалов.

Дорожники уже заготовили 38 тысяч тонн соли, 153 тысячи кубометров песко-соляной смеси и 181 тысячу кубометров песка. Кроме того, в Ленинградской области существенно расширили парк спецтехники. Региону помогли договоры лизинга на поставку техники и дополнительного оборудования общей стоимостью 2,87 миллиарда рублей. Были поставлены рециклеры асфальтобетона, экскаваторы-погрузчики, автогрейдер, другая специальная техника и оборудование.

Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов отметил, что на строящихся объектах региона была обеспечена готовность к отопительному периоду 2024-2025 годов по временным или постоянным схемам.