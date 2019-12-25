Белые ночи начнутся в Петербурге 31 мая

В Петербурге в последние дни весны стартует сезон белых ночей. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вольфанд.
Специалист отметил, что на погоду в городе на Неве будет влиять антициклон, благодаря которому установятся ясные ночи. Он подчеркнул, что насладиться красотой природного явления в полной мере можно будет ближе ко дню летнего солнцестояния.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 30 мая ожидается переменная облачность. Погода будет прохладной, но без дождей.
Фото: pixabay
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