В Петербурге 30 мая ожидается переменная облачность и низкая температура

Город находится под влиянием антициклона. Поэтому столбики термометров пока что покажут отметку не выше +16 градусов.

В воскресенье, 30 мая, на погоду в Северной столице продолжит влиять антициклон. Синоптики обещают городу переменную облачность. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Осадков не ожидается, но температурный фон будет ниже климатический нормы. Горожане почувствуют майскую прохладу. На термометрах они увидят +13...+15 градусов. В Ленобласти в это время воздух прогреется до +11...+16 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 30 мая будет прохладная и облачная погода. А местами в темное время суток ожидаются даже заморозки -1...-2 градуса.

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