В Ленобласти 30 мая будет прохладная и облачная погода

Ночью ожидаются заморозки.

В воскресенье, 30 мая, небо в Ленинградской области затянет густыми облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

День пройдет без дождей. Поднимется северо-восточный ветер. Его порывы ночью будут достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Столбики термометров в темное время суток покажут +2...+7 градусов. А местами ожидаются даже заморозки -1...-2 градуса. Но днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. Атмосферное давление будет расти.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 29 мая воздух прогреется до +16 градусов. Местами на территории области ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью западный, северо-западный 3-8 м/с, днем северный, северо-восточный 6-11 м/с.

Напомним, что главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

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