Полиция пресекла несанкционированный дрифт-митинг в Кудрово

Сотрудники ГИБДД Всеволожского района и ОБ ДПС №2 пресекли массовый несанкционированный съезд автолюбителей на парковке торгового центра в Кудрово. При проверке участников мероприятия полицейские составили более 10 административных протоколов за отсутствие полисов ОСАГО и технические неисправности транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пять водителей были доставлены на медицинское освидетельствование для проверки на состояние опьянения, столько же автомобилей эвакуированы на спецстоянку из-за подозрений в изменении номеров агрегатов.
Это уже не первый случай организации нелегальных гонок в данном месте. За организацию и участие в несанкционированных автогонках предусмотрена административная ответственность по соответствующим статьям КоАП РФ.
Ранее Piter.TV сообщал, что водитель задержан после смертельного ДТП со скутеристом и лосем под Всеволожском.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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