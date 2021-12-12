Полиция пресекла несанкционированный дрифт-митинг в Кудрово

В Госавтоинспекции напоминают, что подобные мероприятия не только нарушают общественный порядок, но и создают угрозу безопасности.

Сотрудники ГИБДД Всеволожского района и ОБ ДПС №2 пресекли массовый несанкционированный съезд автолюбителей на парковке торгового центра в Кудрово. При проверке участников мероприятия полицейские составили более 10 административных протоколов за отсутствие полисов ОСАГО и технические неисправности транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пять водителей были доставлены на медицинское освидетельствование для проверки на состояние опьянения, столько же автомобилей эвакуированы на спецстоянку из-за подозрений в изменении номеров агрегатов.

Это уже не первый случай организации нелегальных гонок в данном месте. За организацию и участие в несанкционированных автогонках предусмотрена административная ответственность по соответствующим статьям КоАП РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель задержан после смертельного ДТП со скутеристом и лосем под Всеволожском.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области