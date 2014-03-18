Сотрудники ДПС задержали в Приморском районе шумных гонщиков

Дрифтеры мешали спать жителям домов на Богатырском проспекте и на Байконурской улице.

В ночь на воскресенье, 12 декабря, дорожная полиция задержала автомобилистов, которые дрифтовали в Приморском районе. Об этом сообщили очевидцы в группе "Дорожный инспектор".

Сначала сотрудникам ДПС удалось остановить одного из любителей шумной езды на Богатырском проспекте. Ему вручили административный протокол. Выяснилось, что водитель ездил без страховки и забыл пристегнуться ремнем безопасности.

Позже инспектор смог остановить второго автомобилиста. На него тоже составили административный протокол. Мужчина ездил с архивными номерами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино полицейские устроили погоню за мигрантом без водительских прав.

Фото: ВКонтакте, Дорожный инспектор