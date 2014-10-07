В Колпино полицейские устроили погоню за мигрантом без водительских прав

Мужчина признался, что "оставил документы дома", поэтому боялся остановить автомобиль.

В ночь на субботу полицейским пришлось гоняться за молодым человеком, который отказался останавливать машину по требованию сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Водителя каршеринга Kia начали преследовать еще в Колпино. Но резвый автомобилист и сдавался и увеличивал скорость. Остановить его удалось в поселке Тельмана, когда гонщик врезался в припаркованную машину.

Выяснилось, что за рулем находился 22-летний уроженец Узбекистана. Молодой человек был трезвый, но не имел водительского удостоверения. Он признался, что "забыл права дома". Нарушителю вручили два административных протокола.

Ранее на Piter.tv сообщили, что МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак.

Фото: ВКонаткте, "Дорожный Инспектор"