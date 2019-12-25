МВД завершило расследование дела о ДТП с участием Собчак

Материалы дела направлены в прокуратуру.

Российские правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела о ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. Ранее звезда шоу-бизнесе попала в автомобильную аварию. Это произошло 9 октября в Краснодарском районе. Все имеющиеся материалы переданы на рассмотрение в прокуратуру региона.

Окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября на автодороге Адлер — Альпика Сервис признаны потерпевшими пять человек, допрошены 13 свидетелей. текст публикации от МВД

Следственные органы полагают, что водитель иномарки Мercedes, пассажиром которого была Собчак на автомобильной дороге между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу движения. Там шофер столкнулся с Volkswagen. Пассажир последнего транспортного средства скончался на месте. Еще двоих человек медикам пришлось госпитализировать в больницу. По версии МВД, причиной трагедии стали действия водителя "Мерседеса". Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Бузова и Собчак оказались в пятерке самых обсуждаемых ведущих в "Одноклассниках".

Фото: Instagram / xenia_sobchak

