В Красногвардейском районе полиция задержала пару дрифтеров

После их доставили в отдел полиции.

Вечером 20 июля в полицию поступило сообщение о том, что на парковке по Шафировскому проспекту дрифтуют автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 июля.

На место тут же прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники задержали двух петербуржцев, 29 и 25 лет, после чего доставили в отдел полиции. Позже сотрудники усомнились в подлинности идентификационных номеров автомобилей.

При сверке сотрудниками полиции номерных агрегатов указанных автомобилей, вин номера вызвали сомнение в подлинности. На маркируемых деталях кузова вин номера не читались и предположительно были вварены кустарным способом. пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

На обоих петербуржцев сотрудники составили административные протоколы по ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования) и по ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Также молодые люди подозреваются в совершении преступления по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv