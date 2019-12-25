В Петербург вернулись дрифтеры

На новом автодроме прошли первые соревнования.

В понедельник, 31 августа, на автодроме "Игора Драйв" под Петербургом прошел третий этап Российской дрифт-серии (РДС). Об этом сообщила "Фонтанка".

Сообщается, что посмотреть на гонки пришло около 6 тысяч человек. Организации отметили, что по уровню подготовки в Петербурге таких гонок не было последние семь лет. Отмечается, что в заезде победил Роман Тиводар из Сочи, второе место занял Дмитрий Ермохин из Красноярска, а третье место занял Кристапс Блушс из Латвии.

Ранее мы писали, что "Игора Драйв" примет этап RDS GP.

Фото: предоставлено организаторами