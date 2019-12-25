"Игора Драйв" примет этап RDS GP

В соревнованиях примут участие более 40 лучших пилотов из России, Белоруссии и Украины.

Стало известно, что семь лет спустя в Петербурге состоится 3-й этап Гран-при Российской Дрифт серии (RDS GP). Масштабное событие состоится 29 и 30 августа.

В заездах примут участие более четырех десятков пилотов из России (в том числе и из Петербурга), Белоруссии и Украины. Этап состоится на специальной конфигурации для дрифта в северо-западной части шоссейно-кольцевой трассы. Она включается в себя несколько среднескоростных поворотов.

Гран-при Российской Дрифт серии проводится с 2010 года. Формат заездов предусматривает парные заезды по "олимпийской системе" (Топ-32, Топ-16, Топ-8).

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Фото: предоставлено организаторами