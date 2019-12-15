В гоночном комплексе "Игора Драйв" открылся интерактивный автотеатр

Посетителям показатели грандиозное шоу "Ленинград Центра".

На территории гоночного комплекса "Игора Драйв" стал работать интерактивный автотеатр. Посетителям показали грандиозное шоу "Ленинград Центра". На парковке выступали певцы, акробаты, балерины. Представление сопровождалось мультимедийным оформлением.

По словам руководителя "Ленинград Центра" Феликса Михайлова, в таком шоу зрители становятся частью происходящего, полноценными участниками карнавального шествия. Следующую постановку покажут уже 11 июля.

Ранее мы сообщили, что театр Балтийский дом открыл сезон.

Фото: "Игора Драйв" / ВКонтакте