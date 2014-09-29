  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Небо над Ленобластью озарило северное сияние
Сегодня, 10:49
139
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Небо над Ленобластью озарило северное сияние

0 0

Явление заметили в Приозерском, Выборгском и Ломоносовском районах.

В небе над Ленобластью ночью 30 октября жители заметили северное сияние. Явление озарило Приозерский, Выборгский и Ломоносовский районы. 

Отметим, что яркие вспышки формируются в верхних слоях атмосферы благодаря взаимодействию солнечного ветра и магнитного поля нашей планеты. Северное сияние сопровождает магнитную бурю и способно продолжаться несколько дней. 

Ранее над Петербургом и Ленобластью наблюдали суперлуние. В этом году в следующие разы явление получится увидеть 5 ноября и 5 декабря. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком (Юлия Лотоцкая)  

Теги: ленобласть, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии