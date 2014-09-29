Небо над Ленобластью озарило северное сияние

Явление заметили в Приозерском, Выборгском и Ломоносовском районах.

В небе над Ленобластью ночью 30 октября жители заметили северное сияние. Явление озарило Приозерский, Выборгский и Ломоносовский районы.

Отметим, что яркие вспышки формируются в верхних слоях атмосферы благодаря взаимодействию солнечного ветра и магнитного поля нашей планеты. Северное сияние сопровождает магнитную бурю и способно продолжаться несколько дней.

Ранее над Петербургом и Ленобластью наблюдали суперлуние. В этом году в следующие разы явление получится увидеть 5 ноября и 5 декабря.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком (Юлия Лотоцкая)