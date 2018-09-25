Жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние минувшей ночью

Петербуржцы и жители Ленобласти наблюдали северное сияние вечером 25 сентября и ночью 26 сентября. Об этом они рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Явление заметили в Выборгском районе города, Приозерском, Кировском и во Всеволожском районах области.
Погода теплая, небо – звездное, началось сияние. Пробежала робкая лента с небольшими лучами, стали переживать, а поднимется ли оно над лесом. Тут внезапно разгорелось сияние, небо засветилось ярко-ярко, но пелена облаков надежно укрыла все, пришлось подсматривать в небольшие окошки.
Читательница tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Ранее сияние украсило небо над Парнасом.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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