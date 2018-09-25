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Жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние минувшей ночью

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Явление заметили в Выборгском районе города, Приозерском, Кировском и во Всеволожском районах области.

Петербуржцы и жители Ленобласти наблюдали северное сияние вечером 25 сентября и ночью 26 сентября. Об этом они рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Явление заметили в Выборгском районе города, Приозерском, Кировском и во Всеволожском районах области. 

Погода теплая, небо – звездное, началось сияние. Пробежала робкая лента с небольшими лучами, стали переживать, а поднимется ли оно над лесом. Тут внезапно разгорелось сияние, небо засветилось ярко-ярко, но пелена облаков надежно укрыла все, пришлось подсматривать в небольшие окошки. 

Читательница tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее сияние украсило небо над Парнасом. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: петербург и ленобласть, природное явление, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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