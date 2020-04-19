Магнитная буря отметилась северным сиянием в небе над Петербургом

Явление заметили в районе Парнаса.

В магнитосфере Земли происходят заметные возмущения. Ночью 19 сентября началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил синоптик Михаил Леус.

Магнитная буря стала причиной северного сияния в ряде регионов РФ. В частности, явление заметили в небе над Петербургом, в районе Парнаса.

Пока все спали, солнечный ветер решил устроить небольшой сюрприз, тучи разошлись, и на небе появилось сияние. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Северное сияние также наблюдалось ночью 17 сентября. Жительница Петербурга засняла его с борта самолета.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное