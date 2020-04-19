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Магнитная буря отметилась северным сиянием в небе над Петербургом

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Явление заметили в районе Парнаса.

В магнитосфере Земли происходят заметные возмущения. Ночью 19 сентября началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил синоптик Михаил Леус.

Магнитная буря стала причиной северного сияния в ряде регионов РФ. В частности, явление заметили в небе над Петербургом, в районе Парнаса. 

Пока все спали, солнечный ветер решил устроить небольшой сюрприз, тучи разошлись, и на небе появилось сияние. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное" 

Северное сияние также наблюдалось ночью 17 сентября. Жительница Петербурга засняла его с борта самолета. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: магнитная буря, парнас, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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