Магнитная буря отметилась северным сиянием в небе над Петербургом

В магнитосфере Земли происходят заметные возмущения. Ночью 19 сентября началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил синоптик Михаил Леус.
Магнитная буря стала причиной северного сияния в ряде регионов РФ. В частности, явление заметили в небе над Петербургом, в районе Парнаса.
Пока все спали, солнечный ветер решил устроить небольшой сюрприз, тучи разошлись, и на небе появилось сияние.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Северное сияние также наблюдалось ночью 17 сентября. Жительница Петербурга засняла его с борта самолета.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все