Жительница Петербурга засняла северное сияние с борта самолета

Петербурженка засняла северное сияние с борта самолета в ночь на 17 сентября, сообщили в tg-канале "GoAurora: охотники за северным сиянием".
Подлетая к Питеру, 04:15. Поверить не могу, что смогла увидеть из самолета! Было видно глазами. <…> Мы как раз шли на посадку – свет был выключен, и четко видно было окошко между облаками.
Очевидица северного сияния
Ранее мы рассказывали о том, что это явление украсило небо над Петербургом и Ленобластью в ночь на 13 сентября. Вспышки были заметны в Парголово, Сестрорецке, Кировском, Ломоносовском, Бокситогорском, Приозерском, Подпорожском и во Всеволожском районах.
Фото: Telegram / GoAurora: охотники за северным сиянием
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