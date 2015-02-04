Жительница Петербурга засняла северное сияние с борта самолета

Явление заметили ночью 17 сентября.

Петербурженка засняла северное сияние с борта самолета в ночь на 17 сентября, сообщили в tg-канале "GoAurora: охотники за северным сиянием".

Подлетая к Питеру, 04:15. Поверить не могу, что смогла увидеть из самолета! Было видно глазами. <…> Мы как раз шли на посадку – свет был выключен, и четко видно было окошко между облаками. Очевидица северного сияния

Ранее мы рассказывали о том, что это явление украсило небо над Петербургом и Ленобластью в ночь на 13 сентября. Вспышки были заметны в Парголово, Сестрорецке, Кировском, Ломоносовском, Бокситогорском, Приозерском, Подпорожском и во Всеволожском районах.

Фото: Telegram / GoAurora: охотники за северным сиянием