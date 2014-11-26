Небо над Петербургом и Ленобластью украсило северное сияние

В черте города явление заметили в Парголово и Сестрорецке.

В Петербурге и Ленобласти вечером 12 сентября и в ночь на 13 сентября местные жители наблюдали северное сияние. Кадрами они поделились в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Так, вспышки были заметны в Парголово, Сестрорецке, Кировском, Ломоносовском, Бокситогорском, Приозерском, Подпорожском и во Всеволожском районах.

Прогнозы были туманны, и оставалось надеяться на случай. <…> Бегали проверять параметры солнечного ветра, и на одной из проверок выяснилось, что сиянию быть. Еще до появления авроры на небе поставили технику на нужные ракурсы и затаились. Сияние не заставило себя долго ждать, сначала прокатилось яркими лучами и лентами по северному горизонту, а потом разыгралось над головой. Мы еще долго доснимали то исчезающий, то вновь появляющийся свет, в какой-то момент в этом темном уголке стало светло как днем. Екатерина Стрельникова, соавтор tg-канала "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова)

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное