Со среды на четверг в Петербурге можно будет увидеть северное сияние

Предполагается, что Луна и тучи не помешают наблюдениям.

В Петербурге и более северных регионах возможно возникновение северных сияний в ночь с 8 на 9 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

8-9 сентября ожидается прибытие выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 5 сентября в результате слабой вспышки. говорится в сообщении.

Сияние стоит ожидать на широтах до 59 градуса северной широты. Его можно будет увидеть, если небо будет ясным.

Первое северное сияние в Ленобласти в этом сезоне было зафиксировано 7 августа.

Фото: Telegram / "Астро Фото Болото"