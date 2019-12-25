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Со среды на четверг в Петербурге можно будет увидеть северное сияние
Сегодня, 13:17
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Со среды на четверг в Петербурге можно будет увидеть северное сияние

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Предполагается, что Луна и тучи не помешают наблюдениям.

В Петербурге и более северных регионах возможно возникновение северных сияний в ночь с 8 на 9 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

8-9 сентября ожидается прибытие выброса корональной массы, произошедшего на Солнце 5 сентября в результате слабой вспышки. 

говорится в сообщении.

Сияние стоит ожидать на широтах до 59 градуса северной широты. Его можно будет увидеть, если небо будет ясным.

Первое северное сияние в Ленобласти в этом сезоне было зафиксировано 7 августа. 

Фото: Telegram / "Астро Фото Болото" 

Теги: северное сияние, явление природы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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