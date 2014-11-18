Жители Ленобласти заметили первое северное сияние в этом сезоне

В ночь на 7 августа жители Приозерского района Ленобласти заметили первое северное сияние в этом сезоне. Видео появилось в telegram-канале Aurora Hunters, автором которого является Екатерина Стрельникова.
Первое северное сияние в этом сезоне. Сначала думали поехать в Приозерск, но остановились в Отрадном, Посмотрели, что слишком светло севернее и переехали к озеру Комсомольскому.
Екатерина Стрельникова, автор видеоролика
Сначала петербуржцы увидели слабую дугу сияния, после появились и лучи. Местные жители могли наблюдать звезды, иногда появлялись метеоры.
Очень чувствуется приближение метеорного потока Персеиды, его пик придется на 13 августа.
Екатерина Стрельникова, автор видеоролика
В последний раз северное сияние жители Ленобласти наблюдали в апреле этого года.
Видео: YouTube / Aurora Hunters
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