В Ленобласти жители увидели в ночь на 18 апреля северное сияние

Природное явление очевидцы наблюдали на Ладоге.

В ночь на воскресенье в Ленинградской области можно было насладиться живописным природным явлением - северным сиянием. Очевидцы опубликовали фото и видео в tg-канале "Астро Фото Болото" и в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 18 апреля.

Как сообщают наблюдатели и авторы изображений, необычное природное явление они увидели на берегу Ладожского озера вблизи Стороженского маяка. Некоторые пользователи в социальных сетях отмечают, что сияние было настолько ярким, что видели его даже в центре Петербурга.

Ранее на Piter.tv написали список мест, где под Петербургом можно увидеть северное сияние.

Фото: "Астро Фото Болото"

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"