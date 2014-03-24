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В Ленобласти жители увидели в ночь на 18 апреля северное сияние

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Природное явление очевидцы наблюдали на Ладоге.

В ночь на воскресенье в Ленинградской области можно было насладиться живописным природным явлением - северным сиянием. Очевидцы опубликовали фото и видео в tg-канале "Астро Фото Болото" и в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 18 апреля. 

Как сообщают наблюдатели и авторы изображений, необычное природное явление они увидели на берегу Ладожского озера вблизи Стороженского маяка. Некоторые пользователи в социальных сетях отмечают, что сияние было настолько ярким, что видели его даже в центре Петербурга.

Ранее на Piter.tv написали список мест, где под Петербургом можно увидеть северное сияние.

Фото: "Астро Фото Болото"

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: ленобласть, петербург, северное синяие
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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