Опубликован список мест под Петербургом для наблюдения за северным сиянием

В Ленобласти за последние дни несколько раз наблюдали северное сияние. В ближайшее время природное явление снова можно будет увидеть своими глазами, причем не только в Ленобласти, но и в Петербурге. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.
Северное сияние можно ожидать 18, 19 и 20 марта. Лучше всего разноцветные всполохи будут видны с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.
Как отметила Наталья Крапкина, северное сияние вызывают явления, происходящие на солнце.
Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.
Фото: Instagram/ @gin_tonyk
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