Опубликован список мест под Петербургом для наблюдения за северным сиянием

Северное сияние можно ожидать 18, 19 и 20 марта.

В Ленобласти за последние дни несколько раз наблюдали северное сияние. В ближайшее время природное явление снова можно будет увидеть своими глазами, причем не только в Ленобласти, но и в Петербурге. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина.

Северное сияние можно ожидать 18, 19 и 20 марта. Лучше всего разноцветные всполохи будут видны с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.

Как отметила Наталья Крапкина, северное сияние вызывают явления, происходящие на солнце.

Ранее фотографы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Фото: Instagram/ @gin_tonyk