В Петербурге при отсутствии облачности ожидается северное сияние

Явление природы можно будет увидеть после 22 часов.

Сегодня в Петербурге может показаться северное сияние. Об этом 17 марта написали в группе охотников за сиянием в Telegram.

Чтобы его увидеть, необходимо уехать подальше от городских огней и найти место с хорошим обзором на северный горизонт. При облаках природное явление не удастся увидеть. В связи с этим "охотники" советуют отправиться на южный берег Ладожского озера, однако точной уверенности, что сияние все же будет, пока нет. Все зависит от облачности и скорости ветра.

Для того, чтобы увидеть северное сияние, в Мурманскую область организовывают туры. Ранее фотографы рассказали Piter.TV о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Фото: Instagram/ @lady_noname



