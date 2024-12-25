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Cеверное сияние озарило небо над Петербургом и Ленобластью в новогоднюю ночь
Сегодня, 17:25
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Cеверное сияние озарило небо над Петербургом и Ленобластью в новогоднюю ночь

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Явление также появилось в Карелии, Москве, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Новгородской и Тверской областях.

Северное сияние можно было наблюдать в новогоднюю ночь в Петербурге и Ленинградской области. Фотографии явления выложены в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Когда обычные люди ели оливье, странники были готовы начать охоту. Особенно яркое северное сияние наблюдалось в районе Ладожского озера. Оно также появилось в Карелии, Москве, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Новгородской и Тверской областях.

Ранее мы сообщили о том, что в  четверг температура в Ленобласти опустится до -8 градусов.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото

Теги: cеверное сияние, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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