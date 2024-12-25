Cеверное сияние озарило небо над Петербургом и Ленобластью в новогоднюю ночь

Северное сияние можно было наблюдать в новогоднюю ночь в Петербурге и Ленинградской области. Фотографии явления выложены в Telegram-канале "АстроФотоБолото".
Когда обычные люди ели оливье, странники были готовы начать охоту. Особенно яркое северное сияние наблюдалось в районе Ладожского озера. Оно также появилось в Карелии, Москве, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Новгородской и Тверской областях.
Ранее мы сообщили о том, что в четверг температура в Ленобласти опустится до -8 градусов.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото
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