Cеверное сияние озарило небо над Петербургом и Ленобластью в новогоднюю ночь

Явление также появилось в Карелии, Москве, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Новгородской и Тверской областях.

Северное сияние можно было наблюдать в новогоднюю ночь в Петербурге и Ленинградской области. Фотографии явления выложены в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Когда обычные люди ели оливье, странники были готовы начать охоту. Особенно яркое северное сияние наблюдалось в районе Ладожского озера. Оно также появилось в Карелии, Москве, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Новгородской и Тверской областях.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг температура в Ленобласти опустится до -8 градусов.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото