В четверг температура в Ленобласти опустится до -8 градусов

Ветер ночью будет дуть с юго-запада и с запада со скоростью 8–13 метров в секунду, а днем — с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду.

В Ленобласти в четверг, 2 января, ожидается переменная облачная погода с прояснениями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, ночью выпадет мокрый снег, местами он будет сильным. В начале ночи ожидается налипание мокрого снега и гололёд. Днем возможен слабый или умеренный снег.

Ветер ночью будет дуть с юго-запада и с запада со скоростью 8–13 метров в секунду, а днем — с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток колеблется от минус 3 до минус 8 градусов. На дорогах ожидается сложная ситуация. Давление ночью останется неизменным, а днем оно немного вырастет.

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