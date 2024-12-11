Небо над Приозерском украсило северное сияние

Хорошо различались цвета и формы лент, а лучи не виднелись.

Небо над Ладожским озером в Приозерске украсило северное сияние в ночь с 4 на 5 марта. Об этом сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

Сияние было ярким несмотря на то, что стремительно надвигались облака. Хорошо различались цвета и формы лент, а лучи не виднелись.

Сияние отражалось в воде, волны набегали на озере, словно морской прибой. Вот только пока пляж скован льдом, а вместо песка – снег. Но было приятно разлечься на свежих сугробах и полюбоваться ночным небом. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы рассказывали о том, что на болотах в Ленобласти начала оттаивать клюква.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное