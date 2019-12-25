  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На болотах в Ленобласти начала оттаивать клюква
Сегодня, 8:15
112
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На болотах в Ленобласти начала оттаивать клюква

0 0

Ягода становится ароматной и вкусной только после первых заморозков, эти свойства не теряются и до весны.

На болотах во Всеволожском районе Ленобласти начала оттаивать клюква. Через пару недель снег сойдет, и можно будет собирать эту ягоду, рассказал биолог Павел Глазков. 

Осенью прошлого года в регионе был хороший урожай клюквы. Ягода становится ароматной и вкусной только после первых заморозков, эти свойства не теряются и до весны. 

Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Именно поэтому эта ягода длительное время хранится в воде без каких-либо консервантов и не портится. Клюквенный сок обладает антисептическим действием, ягода богата витаминами и микроэлементами. Поэтому она отлично укрепляет наш иммунитет. 

Павел Глазков, биолог 

"Уставшую" иммунную систему важно поддержать весной. При сборе ягод получится подышать свежим воздухом, прогуляться до клюквенного болота и обратно. 

Ранее на Piter.TV: под Петербургом видеоловушка засняла сообразительного лося. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: клюква, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии