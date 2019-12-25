На болотах в Ленобласти начала оттаивать клюква

На болотах во Всеволожском районе Ленобласти начала оттаивать клюква. Через пару недель снег сойдет, и можно будет собирать эту ягоду, рассказал биолог Павел Глазков.
Осенью прошлого года в регионе был хороший урожай клюквы. Ягода становится ароматной и вкусной только после первых заморозков, эти свойства не теряются и до весны.
Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Именно поэтому эта ягода длительное время хранится в воде без каких-либо консервантов и не портится. Клюквенный сок обладает антисептическим действием, ягода богата витаминами и микроэлементами. Поэтому она отлично укрепляет наш иммунитет.
Павел Глазков, биолог
"Уставшую" иммунную систему важно поддержать весной. При сборе ягод получится подышать свежим воздухом, прогуляться до клюквенного болота и обратно.
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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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