Небо над Ленобластью украсило северное сияние ночью 31 декабря

В небе над Ленобластью минувшей ночью заметили северное сияние, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
На ясном небе ночью красовался млечный путь, в какой-то момент пробежала змейка северного сияния, где-то над самым горизонтом, и появился зеленоватый туман на все небо, глаза лишь немного различали его фактуру.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Ранее мы сообщили о том, что достопримечательности Петербурга покрывались инеем. В частности, побелели Исаакиевский собор, Александрийская колонна, мосты и набережные.
Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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