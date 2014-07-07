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Небо над Ленобластью украсило северное сияние ночью 31 декабря

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Также красовался млечный путь.

В небе над Ленобластью минувшей ночью заметили северное сияние, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

На ясном небе ночью красовался млечный путь, в какой-то момент пробежала змейка северного сияния, где-то над самым горизонтом, и появился зеленоватый туман на все небо, глаза лишь немного различали его фактуру. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы сообщили о том, что достопримечательности Петербурга покрывались инеем. В частности, побелели Исаакиевский собор, Александрийская колонна, мосты и набережные.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: млечный путь, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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