Небо над Ленобластью украсило северное сияние ночью 31 декабря

Также красовался млечный путь.

В небе над Ленобластью минувшей ночью заметили северное сияние, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

На ясном небе ночью красовался млечный путь, в какой-то момент пробежала змейка северного сияния, где-то над самым горизонтом, и появился зеленоватый туман на все небо, глаза лишь немного различали его фактуру. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Ранее мы сообщили о том, что достопримечательности Петербурга покрывались инеем. В частности, побелели Исаакиевский собор, Александрийская колонна, мосты и набережные.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное